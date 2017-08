Hoogleraar Annelien Bredenoord mengt zich in DNA-debat

Het zijn drukke tijden voor hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie Annelien Bredenoord. Sinds het technisch gezien mogelijk is om het DNA van embryo’s te repareren, maken veel journalisten gebruik van haar expertise op dit gebied. Vandaag publiceerde NRC een groot profiel over haar.

Het was groot nieuws, begin augustus: een groep Koreaanse, Chinese en Amerikaanse wetenschappers is erin geslaagd om het DNA van een embryo zo aan te passen dat bepaalde erfelijke aandoeningen voorkomen kunnen worden. “Een heel bijzondere studie”, zegt Annelien Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan de Universiteit Utrecht. “We wisten dat het in theorie moest kunnen, nu is het voor het eerst uitgevoerd.”

Rivier

De aandacht voor het onderwerp is gegroeid, en Bredenoord is blij dat de pers haar ook weet te vinden. “Uit onderzoek blijkt dat technologische ontwikkelingen niet vanzelf ontstaan, maar dat ze een uitkomst zijn van een zwaar onderhandelingsproces tussen verschillende actoren. Nieuwe technologie is een rivier die in banen geleid moet worden en dat kan onder andere door het publiek voor te lichten. Ik vind dat je als wetenschapper niet aan de zijlijn moet blijven staan als je in zo’n vroeg stadium betrokken kunt zijn bij zulke ontwikkelingen.”

Wat is de publieke opinie?

De doorbraak zorgt voor veel mogelijkheden in de medische wetenschap – de vraag is alleen of Nederland daar al klaar voor is. “Gek genoeg hebben we nog geen idee wat de publieke opinie over dit onderwerp is”, aldus Bredenoord. “Dit is nog nooit goed onderzocht – dus we hebben geen idee. Ook in de politiek moet overigens nog veel gebeuren.”

Door de Embryowet is het in Nederland niet mogelijk om een embryo met een gerepareerd DNA in te brengen in de baarmoeder. “Daar zal een nieuw debat over moeten komen. Over de ethiek van genetische modificatie is in de jaren zeventig wel gediscussieerd, maar deze technologische ontwikkelingen vragen om hernieuwde ethische reflectie.”

Annelien Bredenoord is zondag 20 augustus om 19:20 uur eveneens te zien in het NTR-programma ‘Van DNA tot Z’.