Honderden kinderen studeren weekje aan Universiteit Utrecht

Wetenschap voor iedereen

Dit jaar hebben zestig van de deelnemende kinderen een plekje in de Summerschool Junior gekregen met de hulp van partner Rabobank Utrecht. “Kinderen op de basisschool zijn nieuwsgierig en willen van alles weten. Summerschool Junior brengt deze kinderen in contact met de wetenschap om zo hun talenten te ontdekken en te stimuleren. Ook de kinderen die hier van huis uit niet de middelen voor hebben”, zegt Maarten Reichwein, projectleider van de Summerschool Junior. In totaal doen er ruim vijfhonderd kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten mee aan Summerschool Junior. Voor dertig middelbare scholieren uit de eerste en tweede klas is er een extra uitdagende ‘Advanced edition,’ die dit jaar in het teken staat van duurzaamheid.

Data en plaats

Summerschool Junior duurt vier dagen gedurende twee weken: 10 t/m 13 juli en 17 t/m 20 juli. Het programma vindt grotendeels plaats op Utrecht Science Park/De Uithof. De ‘Advanced edition’ is van 10 t/m 13 juli.