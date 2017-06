Hoe verwerk je de dood van een kind?

De dood van de twee veertienjarige meisjes Romy en Savannah afgelopen weekend, dompelde heel Nederland voor even in rouw. Waar de meeste Nederlanders de dagelijkse gang van zaken snel weer konden oppakken, is voor de ouders van deze meisjes het rouwproces pas net begonnnen. De Telegraaf toont in een reportage (premium) de diepe wonden die het plotseling overlijden van je kind kan achterlaten. Het artikel beschrijft het leven van ouders wiens kind is overleden door een geweldsmisdrijf. De recente gebeurtenissen brengen de herinneringen aan hun eigen kinderen en de pijn van hun verlies weer naar boven.

Klinisch psycholoog prof. Paul Boelen (Universiteit Utrecht) is gespecialiseerd in traumatische rouwverwerking bij zowel volwassenen als kinderen. In het artikel stelt hij dat 1 op de 10 nabestaanden na een jaar nog volledig opgaat in het verlies van een dierbare. Hij onderzoekt waarom sommige mensen vastlopen in hun rouwproces en hoe zij kunnen worden behandeld. Kijk zijn lezing 'Rouwen kinderen anders?' terug, waarin hij specifiek ingaat op hoe kinderen het verlies van een dierbare uiten en hun omgeving hen daarbij kan helpen.

