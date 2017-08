Hoe Utrechtse hoogleraren pieken in de citatie-index van de Shanghai Ranking

De Universiteit Utrecht hoort bij de beste vijftig onderzoeksuniversiteiten ter wereld. Dat blijkt uit de Shanghai Ranking die vandaag bekend werd gemaakt. De universiteit steeg 18 plekken en staat nu op de 47e plaats. De hoge positie is onder meer te danken aan de lijst veel geciteerde wetenschappers. “We profiteren van het pionierswerk van deze universiteit”, aldus Michiel van den Broeke, een van de Utrechtse hoogleraren op deze index.

De prestigieuze ranking kijkt naar zaken als Nobelprijs- en Fieldmedal-winnaars, citatiescores en artikelen in Nature en Science. Belangrijk daarbij is de highly-cited index, waarin de 1% meest geciteerde wetenschappers van de afgelopen tien jaar zijn opgenomen. Maar hoe kom je als wetenschapper op die lijst? En heb je er wat aan?

“In mijn geval komt dat door mijn netwerk”, zegt Maarten Krol, hoogleraar Meteorologie en Luchtkwaliteit aan de Universiteit Utrecht. “Ik maak modellen van atmosferische samenstellingen en werk heel veel samen met wetenschappers wereldwijd die zo’n model willen gebruiken in hun onderzoek. Zo ben ik zijdelings bij erg veel publicaties betrokken en dat zie je terug in de index.” Het zijn citatiescores als die van Krol die er mede voor zorgen dat de Universiteit Utrecht al vijftien jaar de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit is op de Shanghai Ranking.

Ook Michiel van den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie, staat al enige jaren in de index van meest geciteerde onderzoekers. “Wij berekenen hoeveel sneeuw er valt en smelt op Groenland en Antarctica. De universiteit doet dit al sinds de jaren negentig op een kwalitatief goede manier en we profiteren nu enorm van dat pionierswerk. De academische wereld heeft veel vertrouwen in onze studies op dit gebied en dat levert dus weer veel citaties op.”

Baanbrekend

De ‘highly cited index’ heeft redelijk veel aanzien. “Het wordt inderdaad belangrijk gevonden”, aldus Corné Pieterse, hoogleraar Plant-Microbe Interacties, die eveneens in de lijst staat. “Wij hebben onlangs een artikel gepubliceerd over een nieuw soort immuunsysteem bij planten. Dat was een vernieuwend inzicht, dus dan word je veel geciteerd. In mijn vakgebied krijg je doorgaans veel citaties als je baanbrekend onderzoek verricht. Een hoge citatiescore is daar dus een indicatie van.”

Alle drie de hoogleraren hebben hun plek op de highly-cited index dan ook op hun CV gezet. Krol: “Ik heb eerder dit jaar een ERC Advanced Grant binnengehaald en ik kan me voorstellen dat mijn citatiescore daar een rol in gespeeld heeft. Het kan in ieder geval zeker geen kwaad.”

Nederlandse universiteiten scoren dit jaar goed op de Shanghai Ranking. Naast de Universiteit Utrecht (op plek 47) staan ook de universiteiten in Groningen (59), Rotterdam (73) en Leiden (88) in de top 100.