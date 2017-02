Hoe een statisticus in Nature terechtkwam

Met mijn model dacht ik vooral de sociale wetenschappen vooruit te helpen. Nu blijkt het eveneens toepasbaar op andere wetenschapsdomeinen.

Best grappig

Oberski moet toegeven dat een Naturepublicatie niet niets is. En het is iets wat een sociaal wetenschapper zelden zal overkomen: Nature is een natuurwetenschappelijk tijdschrift met een lichte nadruk op biologie. “Best grappig dat deze onderzoekers bij mijn model uitkwamen. Ik ben er altijd van uitgegaan dat mijn werk erg specialistisch was. Dus enkel toepasbaar op een kleine groep onderzoekers. Met mijn model dacht ik vooral de sociale wetenschappen vooruit te helpen: het is in beginsel een model om vragenlijstonderzoek te ondersteunen. Nu blijkt het eveneens toepasbaar op andere wetenschapsdomeinen.”

Onzeker

Daar is Oberski het meest over te spreken: dat hij nu ook wetenschappers uit een ander veld verder kan helpen. “Dat is wat wij statistici doen. Wij staan wetenschappers bij en helpen hen verder.” Wetenschap en wetenschappers zijn niet alleen gebaat bij die hulp, statistiek is zelfs onmisbaar voor de wetenschap. “Het belang van statistiek is lang niet voor iedereen even duidelijk. Er zijn genoeg mensen die denken: ‘als je iets wilt weten, doe je er wetenschappelijk onderzoek naar. En als dat af is, nou, dan wéét je dus hoe het zit.’ Dat is niet waar. Binnen de wetenschap kun je nooit honderd procent zeker zijn van je onderzoeksresultaten. Daar zijn wij voor: statistici proberen te achterhalen hoe zeker of onzeker we moeten zijn over deze onderzoeksresultaten.”