Het raadsel van de vlakke aardplaten onder het Andesgebergte ontrafeld

Aardwetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben ontdekt waarom de tektonische platen die het Andesgebergte vormen zich anders gedragen dan op andere plekken op aarde. Hun resultaten werden op 16 mei gepubliceerd in Nature Communications.

Op plekken op het aardoppervlak waar twee continentale tektonische platen naar elkaar toe bewegen en botsen, ontstaan indrukwekkende gebergtes zoals de Alpen of de Himalaya. Als één van de twee platen geen continent bevat, maar alleen uit oceaan bestaat, gebeurt dit niet. Oceanische korst is zwaarder dan continent, en kan daarom onder de continentale korst schuiven, en verdwijnen in de aardmantel. Dit proces wordt subductie genoemd, en resulteert in het algemeen in vulkaanbogen (zoals in Indonesië), maar niet in de vorming van gebergtegordels. Een uitzondering hierop is de Andes. In de Andes schuift de oceanische Nazcaplaat uit de Stille Oceaan onder de continentale Zuid-Amerikaanse plaat, maar toch heeft zich op de Zuid-Amerikaanse plaat in de afgelopen 50 miljoen jaar een enorm langgerekt en indrukwekkend gebergte gevormd.

De Andes als uitzondering

Het vormen van de Andes heeft te maken met hoe de oceanische Nazcaplaat de aardmantel in beweegt. In de meeste subductiezones duikt de subducerende plaat met een hoek van ongeveer 45 graden de mantel in, maar onder de Andes is deze hoek op sommige plekken veel kleiner, en schuift de Nazcaplaat bijna horizontaal onder Zuid-Amerika. Dat dit zorgt voor het omhoogduwen van het Zuid-Amerikaanse continent, en daarmee voor het vormen van de Andes was al geruime tijd bekend, maar waaróm de platen zich zo afwijkend gedragen bleef een raadsel.