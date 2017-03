Het Klokhuis: aflevering ‘Donordier’ op donderdag 30 maart

Het kinderprogramma ‘Het Klokhuis’ zendt op donderdag 30 maart de aflevering ‘Donordier’ uit. Plastinator van de faculteit Diergeneeskunde Arend Schot neemt de presentator, Pascal Tan, mee in de wereld van het plastineren. Arend laat in de aflevering de ins en outs zien van zijn vak en doorloopt met Pascal alle fases van het maken van een plastinaat. Kijk op 30 maart om 18:23 naar het Klokhuis op NPO3.

Plastineren is een van de technieken om een anatomisch preparaat te maken. Preparaten worden gebruikt in het anatomieonderwijs aan aanstaande dierenartsen. Met preparaten kun je iets laten zien over de ruimtelijke verhoudingen en de opbouw van het lichaam en de organen van een dier.

Door met preparaten te werken, levert de faculteit Diergeneeskunde ook een bijdrage aan het terugdringen van het proefdiergebruik.

Op de website van onze Anatomische Collectie en Productie is meer informatie te vinden over plastineren en de andere prepareertechnieken.