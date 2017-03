Per 1 maart is Hans de Bresser benoemd tot hoogleraar Teaching and Learning in Earth Sciences aan de Universiteit Utrecht. Zijn benoeming is uniek binnen de faculteit Geowetenschappen; op dit moment is er geen enkele andere professor met een leerstoel gericht op onderwijs.

De Bresser kijkt erg uit naar zijn nieuwe post: ’’Het is belangrijk om onderzoek te doen naar hoe aardwetenschappelijk onderwijs momenteel in elkaar steekt en hoe we de aardwetenschappelijke onderwijs- en leeromgeving kunnen versterken met oog op de toekomst.’’ Zijn promotie is een toevoeging op zijn bestaande functie, die van vice-decaan onderwijs binnen Geowetenschappen. ’’Mijn benoeming betekent in feite een verdieping van mijn bestaande werk binnen de regie van het onderwijs,’’ aldus de Bresser. Daarnaast blijft hij onderwijs geven aan bachelor- en masterstudenten, en onderzoek doen binnen zijn andere expertise: experimentele deformatie van gesteenten.

Vakgebied in beweging

De aardwetenschappen vormen een uniek vakgebied, vanwege de integratie van kennis, inzicht en technieken uit de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde, maar ook vanwege de grote tijd- en ruimteschalen waarmee ze te maken heeft. Aardwetenschappen is ook een vakgebied dat erg in beweging is. Dit komt onder meer door het grote aantal maatschappelijke uitdagingen die direct gerelateerd zijn aan de manier waarop de mens met onze planeet omgaat. Denk daarbij aan klimaatverandering, natuurrampen, omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de transitie naar duurzame energie. Er is een nog steeds groeiende behoefte aan goed opgeleide specialisten, zoals aardwetenschappers, die bij kunnen dragen aan oplossingen voor de problemen die onze planneet bedreigen. De Bresser:’’Het werkveld van aardwetenschappers verschuift. Ze komen op andere plekken terecht dan voorheen. Het is belangrijk om te weten of dit ook vraagt om andere kennis en vaardigheden.’’

Verandering in onderwijs

Om jonge onderzoekers goed voor te bereiden op de wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagen die hen te wachten staan zullen we moeten achterhalen wat de ontwikkelingen in het vakgebied betekenen voor het curriculum en de leeromgeving. De Bresser wil dit doen door trends te signaleren en erop in te spelen om zo curricula te verbeteren en te innoveren. ‘’We moeten zorgen voor een aardwetenschappelijke onderwijs- en leeromgeving die toekomstbestendig is,’’ aldus de Bresser.

Inaugurele rede

Prof. dr. Hans de Bresser zal een inaugurele rede houden in het Academiegebouw. De datum wordt later bekend gemaakt.