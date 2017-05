Hans Clevers bijt het spits af in tv-programma ‘The mind of the universe’

“Ik weet zeker dat we binnen één of twee generaties precies weten hoe ons lichaam zichzelf bouwt en in stand houdt. En dat betekent dat we waarschijnlijk ieder orgaan dat zijn functie verliest, kunnen repareren. Waarschijnlijk met je eigen cellen.” Dit zegt Hans Clevers, hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht, zondagavond in de eerste aflevering van het vpro tv-programma ‘The mind of the universe’. Robbert Dijkgraaf leidt de kijker door het wereldwijde netwerk aan kennis en wetenschap. In de aflevering ‘De Schepper’ vertelt Clevers welk doel hij wil bereiken: Het herscheppen van kapotte organen.

Naast Clevers zien we hoe hoogleraar anorganische chemie Lee Cronin leven wil creëren zonder DNA, RNA of eiwitten. En in het laboratorium van Georg Church, verbonden aan de Harvard Medical School, is de nieuwe techniek CRISPR-Cas voor het eerst gebruikt om menselijke stamcellen te veranderen.

Kijk de gehele aflevering ‘De Schepper’ hier terug