Groep van grootste belang bij moreel handelen

Op de werkvloer

Het boek van Ellemers is niet alleen verplichte kost voor (sociaal) psychologen: moreel gedrag binnen een groep is voor velen relevant. “Voor de leidinggevende bijvoorbeeld die een groep werknemers aanstuurt. In het boek vertel ik over mijn onderzoek naar groepsgedrag binnen organisaties, bijvoorbeeld binnen financiële instanties. Uit onderzoek op de werkvloer blijkt keer op keer dat de bedrijfscultuur en het ethische klimaat in het team bepalen welke zakelijke beslissingen werknemers al of niet moreel acceptabel vinden.”

Bijsturen van immoreel gedrag

Ellemers geeft in haar boek ook aan of en hoe dit soort probleemgedrag bijgestuurd kan worden. “Vaak hameren we op het immorele karakter van het gedrag, zonder oog voor de situatie, waarmee we dus ook de persoon die dit gedrag vertoont veroordelen en afwijzen. Dat werkt meestal averechts. In onze laboratoriumstudies zien we dat dit vooral stress oplevert, waardoor de persoon in kwestie geneigd is het probleem te ontkennen of te bagatelliseren. Dat helpt niet om het gedrag te verbeteren. Buitensluiten van degene die onacceptabel gedrag heeft vertoond is zelfs zeer onverstandig: wie eenmaal is verstoten uit de groep heeft niets meer te verliezen en hoeft zich niets meer aan te trekken van het oordeel van anderen. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van de groep om het gedrag bij te sturen. Want ook om positief gedrag te stimuleren en te belonen is de rol van de groep van het grootste belang.”

Morality and Regulation of Social Behavior: Groups as Moral Anchors is verschenen in de serie European Monographs, en is gepresenteerd tijdens de driedaagse conferentie van de European Association of Social Psychology in Granada.

