Goede voornemens maak je niet alleen voor 2017

De kerstboom is weer het huis uit en de laatste oliebollen zijn verorberd: tijd voor goede voornemens. Een nobel streven, maar hoe groot is de kans dat die voornemens ook werkelijkheid worden? Hopelijk zakt de moed je niet meteen in de schoenen, maar de vooruitzichten zijn niet zo goed. Een kwart van de mensen haalt überhaupt het eind van de eerste week niet, blijkt uit onderzoek van de University of Scranton. Volgens Stanford-psycholoog Kelly McGonigal mislukken goede voornemens omdat mensen ze kiezen op basis van ‘wat moet’. Ze moeten van zichzelf afvallen, stoppen met roken of gezonder eten. Dat voelt als een zware verplichting, die maar moeilijk vol te houden is, daar hebben we simpelweg de discipline niet voor.

Toch stelt filosoof Marcus Düwell (UU) voor om eens goede voornemens maken voor de lange termijn. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor een duurzame toekomst. Dat het perfecte moment daarvoor is aangebroken heeft niks te maken met het aanbreken van het nieuwe jaar, maar met de huidige tijdsgeest. Waar mensen zich vroeger zonder mokken bij het lot neerlegden, geloven we tegenwoordig dat we vrij zijn de toekomst naar onze hand te zetten. De toekomst ligt open en is afhankelijk van ons handelen hier en nu. Tijd voor goede voornemens dus die verder reiken dan het komende jaar. Of sla twee vliegen in één klap: ga vanaf nu met de fiets naar je werk, dat is goed voor je gezondheid, én het milieu.

