Bredenoord: "Lange tijd was kiembaanmodificatie, dat wil zeggen genetische verandering van menselijke geslachtcellen en embryo's, slechts een theoretische optie. Het is controversieel en in veel landen verboden. Door de doorbraken in het biomedisch onderzoek, met name de ontwikkeling van genetische technieken waarmee ingegrepen kan worden in het DNA (genome editing) zoals CRISPR/Cas zijn de ontwikkelingen nu in een stroomversnelling geraakt. CRISPR/Cas werd door het tijdschrift Science dé doorbraak van 2015 genoemd. Genome editing roept ethische, juridische, wetenschappelijke en maatschappelijke vragen op waar we mee aan de slag moeten. Ik ben de afgelopen twee jaar in internationaal verband veel met dit thema bezig geweest, en het is goed dat nu ook de Gezondheidsraad met een advies komt. Als adviseur van de commissie van de Gezondheidsraad kan ik me goed vinden in hun aanbevelingen."