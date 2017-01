Gloria Wekker en Beatrice de Graaf genomineerd voor Vrouw in de Media Award 2016

Voor het delen van hun kennis en expertise in de media en het actief reageren op de actualiteit zijn em. prof. dr. Gloria Wekker (Gender Studies) en prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2016. Een prijs voor vrouwelijke experts die zich in 2016 het beste hebben geprofileerd in de nieuwsmedia.

Gloria Wekker

In januari 2016 schreef hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker over de illusie van ‘witte onschuld’ in de Correspondent. In juni nam zij afscheid bij Gender Studies en presenteerde zij haar nieuwe boek: White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race (Duke University Press, 2016), waarover zij in Vrij Nederland een interview gaf.

In de landelijke media verschenen berichten en columns over Wekker, die als voorzitter van de Commissie Diversiteit van de Universiteit van Amsterdam o.a. pleit voor diversiteitsquota. In interviews in de Volkskrant, Trouw en NRC reageerde zij op de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie Diversiteit, op de ontstane commotie rondom het diversiteitsdebat en de stand van zaken omtrent racisme in Nederland en de Verenigde Staten.

Beatrice de Graaf

Historicus Beatrice de Graaf geeft regelmatig commentaar op radio en televisie rond de thema’s terrorisme en veiligheid. Op uitnodiging van De Wereld Draait Door gaf zij in maart een college over terrorisme bij DWDD University. De uitzending werd door 1,2 miljoen mensen bekeken. De Graaf ging in 2016 vaker bij DWDD in op de actualiteit, onder andere over de 'summer of fear', Russische hackers en over de speelfilm 'Layla M' en radicaliserende meisjes. In Nieuwsuur sprak zij over de 'lone wolf' terrorist.

Ook was zij te horen op Radio Deutschlandfunk over de mediastrategie van IS, gaf zij haar visie op Brexit in de Guardian, en schrijft zij maandelijks een column in nrc.next.

Vrouw in de Media Award

De award is een initiatief van mediaplatform VIDM.nl en sprekersbureau ZijSpreekt. De lijst van 10 genomineerden is samengesteld op voordracht van journalisten, waarbij is gekeken naar hun aanwezigheid in de landelijke media. Het publiek kan tot 22 januari een stem uitbrengen via www.vrouwindemedia.nl, de uitslag wordt eind januari bekendgemaakt.