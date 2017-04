“Gezonde voeding van onze huisdieren is van groot belang”

Goede voeding is essentieel voor het welzijn en de gezondheid voor onze huisdieren. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren opent daarom vandaag een geheel vernieuwd Veterinair Voedingsinformatiecentrum. Door de vestiging centraal in de wachtkamer wil de Universiteitskliniek informatie en advies over voeding nog toegankelijker maken voor zowel diereigenaren als studenten.

Diereigenaren kunnen voor informatie en advies over voeding, diëten, zelfbereide en commerciële diëten terecht bij het Veterinair Voedingsinformatiecentrum. “Er zijn veel verschillende commerciële diervoeders op de markt. Sommige eigenaren kiezen ervoor om zelf het eten hun huisdier te maken. In de huidige markt zijn er veel verschillende mogelijkheden, maar wat is nu een verantwoorde en juiste keuze voor uw dier? Eigenaren krijgen een voedingsadvies op maat, rekening houdend met de gezondheidsstatus en de wensen of voorkeuren van het dier en de eigenaar”, aldus Ronald Jan Corbee, specialist Klinische Voeding van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

In de relatie met onze huisdieren is voeding van groot belang. Ronald Jan: “Het geven van voeding aan een dier brengt het baasje in contact met het dier, maar het geeft een baasje ook een signaal over de gezondheidstoestand van het dier. Of het nu een hond, kat, vogel of hagedis is, niet of slecht eten is vaak een reden om een bezoek te brengen aan de dierenarts. Voor dieren die kampen met een gezondheidsprobleem is voeding nog belangrijker. De juiste voeding kan hier soms zelfs levensverlengend werken.”

Gezonde voeding staat of valt met de goede opvolging van de voedingsadviezen. Daarom steekt het voedingscentrum veel tijd en energie in de nazorg.

Voor de meest actuele informatie en route: www.diergeneeskunde.nl/vvic