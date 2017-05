Geslaagde lancering van het Centre for Sustainable Animal Stewardship

De middag werd geopend door hoofd CenSAS Franck Meijboom en Ludo Hellebrekers, directeur van Wageningen Bioveterinary Research. Zij vertelden over de missie en het ontstaan van CenSAS en memoreerden ook initiatiefneemster Frauke Ohl. De vorig jaar overleden prof. dr. Frauke Ohl was in de verschillende rollen die zij op zich nam, waaronder hoogleraar dierenwelzijn en voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheden, als geen ander in staat verbinding te creëren tussen partijen met uiteenlopende standpunten over kwesties ten aanzien van de omgang met dieren. Het initiatief voor het Centre for Sustainable Animal Stewardship paste dan ook helemaal binnen haar persoonlijke missie.

Publieksdialoog

Na de opening vond een open publieksdialoog plaats onder leiding van dagvoorzitter Marijn Frank. Via het programma Kahoot konden de aanwezigen stemmen op verschillende stellingen waarover het publiek en het panel van experts vervolgens in gesprek gingen. Er werd onder meer gesproken over het onthoornen van kalveren, verdrinken van muizen op die op het platteland voor overlast zorgden en het gebruik van dieren in dierproeven. Tijdens de dialoog ging het vooral over wat wel of niet acceptabel is in onze omgang met dieren en de argumenten daarbij. Het panel bestond uit Jeannette van de Ven (LTO Nederland), Renée Chalmers Hoynck van Papendrecht (dierenarts, WSAVA), Dirk-Jan Verdonk (WAP), Saskia Arndt (departement Dier in Wetenschap en Maatschappij) en Marc Schakenraad (RDA). De stellingen die aan bod kwamen zijn voor Kahoot-gebruikers hier terug te vinden en nogmaals te gebruiken (zoeken op ‘CenSAS’).