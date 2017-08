“Genderneutrale aanspreekvormen zijn een oefening in burgerschap”

Wanneer iemand zich door een sekse-specifieke aanspreekvorm zoals 'dames en heren' buitengesloten voelt, moeten we niet denken: ‘wat een zeurpiet’, betoogt de hoogleraar. “Probeer je in plaats daarvan steeds te focussen op de overeenkomsten in de posities en de belangen die je met elkaar deelt.”

Voor Buikema is deze focus op gemeenschappelijkheid en inclusie één van de kernwaardes van diversiteit: namelijk dat “het binaire denken doorbroken wordt, omdat je je voortdurend in verschillende posities en in wisselende situaties bevindt. Het is goed elkaar aan te spreken op dat wat je deelt en te benoemen wat je samen doet. Dat is een oefening in burgerschap.”

democratische samenleving

Toch wordt er nog met veel scepsis naar onzijdige aanspreekvormen gekeken; de groep mensen die niet binnen het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ past is relatief klein, dus waarom zouden we er zoveel aandacht aan besteden? Voor Buikema is het juist deze scepsis die laat zien waarom genderneutraal taalgebruik zo belangrijk is. “Deze discussie gaat niet over een onbelangrijk detail, maar is juist onderdeel van een veel groter project, namelijk: dat een democratische samenleving er ten diepste op gericht is dat ook minderheidsstandpunten gehoord worden. Ik denk dat de scepsis aangaande diversiteit aan het licht brengt dat mensen democratie opvatten als een systeem dat alleen de stem van de meerderheid honoreert.”