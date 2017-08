Gebruik jij al bio-tampons?

Duurzaam menstrueren is in opkomst, aldus het Parool in een artikel dat zij vandaag publiceerden. Er zijn in de gewone supermarkt steeds meer groene alternatieven te vinden. Bijvoorbeeld tampons van biologisch katoen, herbruikbare menstruatiecups en uitwasbaar maandverband. Groene alternatieven omdat ze minder afval produceren, geen pesticiden worden gebruikt in de productie of omdat er geen plastics in verwerkt zitten. Wetenschappelijk bewijs dat menstruatieproducten met louter natuurlijke ingrediënten beter zouden zijn ontbreekt, maar er is ook nauwelijks onderzoek naar gedaan, legt gynaecoloog Judith Huirne (VUmc) uit in het Parool-artikel. Het succes van deze producten is daarom niet los te zien van de huidige pogingen om het taboe op menstruatie te doorbreken. Werden tampons vroeger in reclames nog aangeprezen in een klinisch lab, nu komen doorsnee vrouwen aan het woord die open en bloot praten over hun menstruatie. De boodschap is duidelijk: het is normaal om over menstruatie te praten en bewust te kiezen voor wat je in jouw lichaam stopt.

Is het opmerkelijk dat er tot enkele jaren geleden zo weinig aandacht was voor de herkomst en de productie van tampons en maandverband? In de lezing 'Goed spul: materiaal met morele eigenschappen' betoogden actieonderzoeker Ronald Gijsbertsen (SOMO) en creative director Bas van Abel (Waag Society) dat wij als westerse consumenten in het algemeen steeds verder van het maakproces van onze producten af zijn komen te staan. Zij noemen daarbij de complexiteit van het moderne productieproces als een van de oorzaken van deze vervreemding. Door de afstand die is ontstaan voelen wij ons minder verantwoordelijk voor de omstandigheden waarin onze spullen worden gemaakt. Gijsbertsen en van Abel pleitten daarom voor een ommekeer in ons denken: we moeten weer meer dingen zelf gaan maken. En dat is eigenlijk precies hoe een aantal ondernemers achter de duurzame menstruatieproducten zijn gestart. Kijk de lezing 'Goed spul: materiaal met morele eigenschappen' terug in ons archief.

Elke week wordt een opvallend bericht uit de actualiteit gekoppeld aan een opname uit het archief van Studium Generale - Podium voor kennis & reflectie van de Universiteit Utrecht.