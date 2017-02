Feite Hofman (Ministerie van OCW) onderstreept belang Teaching & Learning Lab

Op 16 december 2016 kwam Feite Hofman, directeur Hoger Onderwijs en Studiefinancieringsbeleid van het Ministerie van OCW, met een delegatie op bezoek in het Teaching & Learning Lab (TLL). We hebben uitgebreid met hem gesproken over onderwijsinnovatie en hij was getuige van de opnames van een kennisclip in de studio, over het gebruik van de Arduino-tool bij natuurkunde-onderwijs. Hofman was zeer te spreken over het interfacultaire lab, dat in 2016 door de faculteit Bètawetenschappen en Educate-IT is opgezet.

Wat vindt u van het idee van het TLL, een fysieke testlocatie voor onderwijsinnovatie en leereffectmeting?

Hofman: “Het is zeker een goed innovatief idee, omdat we in het onderwijs weinig evidence based werken. Iedereen heeft een idee over wat goed onderwijs is, maar we testen de ideeën maar zelden op een wetenschappelijke manier. Eigenlijk best raar voor een wetenschappelijke instelling. Daarom is een Teaching & Learning Lab zo belangrijk. Daar kunnen studenten, docenten en onderwijsonderzoekers proefondervindelijk vaststellen wat werkt.”

Wat vindt u vernieuwend aan het TLL?

“Vernieuwend is dat je een omgeving creëert waar de nieuwste technologieën (3D-printers, kennisclips, smarttables) optimaal gebruikt kunnen worden door studenten en docenten. Zo is het TLL een kruising tussen een media-lab zoals het Massachusetts Institute of Technology heeft en een ouderwets klaslokaal.”