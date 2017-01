FD selecteert Sjon Hartman als een van de vijftig “jonge ondernemende talenten”

Het Financieele Dagblad heeft Sjon Hartman, promovendus in de vakgroep Plant Ecophysiology (Biologie) geselecteerd als een van de vijftig meestbelovende jonge mensen van 2017. Op 21 januari presenteerde het FD de selectie in een bewaareditie van FD Persoonlijk.

“Ik vind het heel tof dat ik bij deze groep hoor”, reageert Sjon Hartman. “Ik ben genomineerd, waarschijnlijk omdat ik vorig jaar mee heb gedaan aan Science Battle.” Had hij verwacht bij de selectie te horen? “Weet ik eigenlijk niet. Ik ben ook niet specialer dan mijn collega’s. Mijn deelname aan Science Battle heeft wat dat betreft echt voor een soort stroomversnelling gezorgd.”

Op sociale media kreeg Hartman veel reacties. “Ik kreeg opeens een hele berg nieuwe volgers op Twitter en LinkedIn, en mensen die met me willen afspreken om koffie te drinken. Een aantal investeerders ook. Maar ik kan niet zomaar een startup beginnen naast mijn promotie-onderzoek.” Toch is Hartman blij met de aandacht voor zijn onderzoek naar het weerbaarder maken van planten tegen overstromingen. “Aandacht voor het probleem waar wij aan werken is altijd goed. Hoe meer dat in de media komt, hoe beter. Ook voor mijn collega’s, want het kan zorgen voor meer financiering voor ons onderzoek. Het is niet mijn doel om aandacht te trekken voor mezelf.”