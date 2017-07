Faculteit Diergeneeskunde scoort hoog in nieuwe vakgebonden ShanghaiRankings

De faculteit Diergeneeskunde staat op de tweede plaats van de nieuwe wereldwijde ranglijsten van ShanghaiRanking voor veterinary sciences. De organisatie is vooral bekend van de jaarlijkse ranking van onderzoeksuniversiteiten, waarin Utrecht al jaren als hoogste Nederlandse universiteit eindigt.

De vakgebonden Global Rankings of Academic Subjects zijn gebaseerd op publicaties in gerelateerde journals. Niet alleen het aantal publicaties, maar ook citaties en het percentage publicaties in samenwerking met de industrie tellen in de berekening sterk mee.