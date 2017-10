Extra studieplekken Universiteitsbibliotheek Uithof

Er is meer ruimte om te studeren in de bibliotheek in de Uithof de aankomende tentamenperiode. In de zomer is er verbouwd en zijn er nieuwe studieplekken gerealiseerd op de begane grond en de zesde etage.

Project studieplaatsen

In 2013 is er een project gestart om meer studieplekken te realiseren in de bibliotheek Uithof. Met de recente verbouwing is het project, waarbij in totaal 250 extra studieplekken zijn gerealiseerd, afgerond.

Studeren in de bibliotheek

Van plan te studeren in de bibliotheek? Een aantal tips op een rij: