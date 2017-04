Eindelijk software waarmee databerg elegant wordt geanalyseerd

Avonduren

De Zweeds-Amerikaanse Mplus-oprichter Bengt Muthén en zijn programmeur Tihomir Asparouhov waren bekend met het werk van de Utrechtse statisticus. Nog geen anderhalf jaar geleden vroegen ze haar om met hen samen te werken aan de nieuwste Mplus-versie. Hamaker: “Ze wilden mijn werk hierin opnemen. Ik was natuurlijk vereerd: volgens hen heeft deze techniek de toekomst. Maar ik dacht ook: mijn werk in Mplus integreren wordt niet eenvoudig. We hebben er nu samen bijna anderhalf jaar aan gewerkt, ik vooral in de avonduren zodat ik met hen in Amerika kon communiceren. Het resultaat overtreft mijn stoutste dromen.”

De release van Mplus 8 is zeer binnenkort. In maart en april zijn er​ al enige webinars gegeven. Het Mplus-team geeft in juli en augustus workshops om het werken met deze nieuwe versie uit te leggen. Ook in juli: een Mplus Users Meeting in Utrecht, waar onder anderen Muthén, Asparouhov en Hamaker komen vertellen over de nieuwe mogelijkheden van Mplus.

Hamakers onderzoek is gerelateerd aan het nieuwe focusgebied Applied Data Science.