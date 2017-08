Een viervoeter uit het buitenland?

In veel vakantielanden leiden honden vaak niet zo’n prettig bestaan. Veel viervoeters leven er op straat. Je zou zo’n dier toch een beter leven gunnen… bijvoorbeeld thuis in Nederland. Maar doe je een zwerfhond er werkelijk een plezier mee om hem mee te nemen? ‘Socialisatie’ is hier het sleutelbegrip. Bij de Gedragskliniek voor Dieren van de faculteit Diergeneeskunde weten ze daar alles vanaf.

De socialisatiefase is een cruciale periode in de vroege levensfase van de hond. Gedragsbioloog Claudia Vinke van de Gedragskliniek voor Dieren van de faculteit Diergeneeskunde legt uit: “Tijdens de socialisatiefase absorbeert een hond ontzettend veel informatie uit zijn leefomgeving. Het is een enorm belangrijke leerperiode die bepalend is voor de rest van zijn volwassen bestaan.”

Bij honden begint de primaire socialisatiefase wanneer ze ongeveer drie weken oud zijn. Met twaalf weken is deze periode al weer afgelopen. Het is dus echt een afgebakende en duidelijk aanwijsbare periode.

Drukke Nederlandse woonwijk

Bij een dier dat niet, of onvoldoende, gesocialiseerd is, spreken gedragsdeskundigen van een socialisatiedeficiëntie, oftewel een gebrek aan socialisatie. Vinke: “Zwerfhonden zijn voornamelijk gesocialiseerd op omstandigheden op straat zonder de mens en met andere zwerfhonden. Ze weten zich geen raad met alle nieuwe prikkels in een drukke Nederlandse woonwijk. Je kan bij dit soort dieren op voorhand al voorspellen dat de kans op gedragsproblemen groot is als zij plotseling een gezins worden opgenomen. De helft van alle angstige honden die wij in de Gedragskliniek zien, komt uit dit soort situaties in het buitenland. De prognose voor deze dieren is vaak slecht.”

Angststoornis

Dierenarts Marjan van Hagen van de Gedragskliniek vult aan: “Deze honden zijn vaak vroeg van hun moeder gescheiden. Dat levert veelal op latere leeftijd bindingsproblemen op. Ook moeten ze strijden voor voedsel en ze hebben vaak slechte ervaringen met mensen gehad. Door al die negatieve ervaringen hebben ze een angststoornis ontwikkeld waardoor ze op volwassen leeftijd slecht met alle prikkels in onze moderne samenleving om kunnen gaan.”

Alles wat de pup in de primaire socialisatiefase tekortkomt is op later moment niet meer te corrigeren. “Het is vaak bijzonder teleurstellend voor mensen om te zien dat de hond, die zij liefdevol in huis hebben genomen en alles bieden om het naar zijn zin te maken, niet gelukkig lijkt in de nieuwe situatie.”