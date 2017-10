Eén ministerie voor Economische Zaken en Klimaat: is dat niet raar?

'De klimaatportefeuille heeft deze prominentere plek nodig'

Voorheen was het klimaatbeleid deels ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar daar was het onder het nieuwe kabinet niet meer op zijn plaats. “De klimaatportefeuille heeft een prominentere plek nodig, zeker nu de klimaatdoelstellingen zo ambitieus zijn”, aldus Backes.

Backes is niet ontevreden over de nieuwe constructie, al had het ook zeker beter gekund. “Wiebes is een VVD’er. VVD’ers die vinden de economie nog weleens belangrijker dan het klimaat. Maar EZ is natuurlijk een VVD-departement, dus deze bundeling lag voor de hand. In het meest groene scenario was er één apart ministerie van Klimaat en Energie gekomen, onder leiding van een D66’er, maar dat was blijkbaar nog een brug te ver. Laten we afwachten hoe het nu gaat. Want er zijn ook groene VVD’ers geweest hoor, zoals Ed Nijpels in het verleden. Veel zal afhangen van hoe Wiebes het gaat invullen.”