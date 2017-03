Duurzamere bedrijven op basis van successen uit het verleden

Om als bedrijf echt duurzamer te worden zal moeten worden gekeken naar het totaalbeeld van eerdere, succesvolle manieren die tot duurzamere processen hebben geleid, concludeert promovendus Sjors Witjes. Hij promoveert op 4 april in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Grote industriële ontwikkelingen hebben een positieve impact gehad op het menselijk welzijn in het Westen, maar zijn tegelijkertijd een enorme aanslag op het milieu en levensomstandigheden van mensen elders op aarde. Duurzame ontwikkeling speelt daarom voor bedrijven een steeds belangrijker wordende factor in het verbeteren van hun organisatie. Overeenstemmend met het maatschappelijk debat willen ze scoren op People Planet Prosperity (de triple P): een positieve impact op mens, planeet en de algehele welvaart. Denk bijvoorbeeld aan betere arbeidsomstandigheden in fabrieken, minder uitstoot van productieprocessen of een betere verdeling van de winst met medewerkers in ontwikkelingslanden.

Nu worden bedrijven in dit debat vaak nog in een negatieve context geplaatst. Door aan de hand van de drie P’s hun organisatieprocessen te verduurzamen verbeteren ze niet alleen hun imago, toont innovatiewetenschapper Sjors Witjes aan in zijn proefschrift, maar ook hun algemene prestaties.

Vergeten terug te kijken

“Hoewel bedrijven in de verduurzaming van hun organisatieprocessen een duidelijk toekomstbeeld voor ogen hebben, vergeten ze terug te kijken naar welke eerdere organisatieveranderingen succesvol daaraan hebben bijgedragen”, vertelt Witjes. “Voor sommige bedrijven helpt het dat de directeur op een zeepkist gaat staan, en voor anderen dat er een groot scoreboard met indicatoren in de fabriekshal wordt opgehangen. Maar voor iedereen geldt: een helder beeld van deze successen uit het verleden maakt een strategie richting een duurzamere bedrijfsvoering realistischer.” (tekst loopt door onder de afbeelding)