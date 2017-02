Duivels dilemma: doof of blind?

Kayleigh Kennedy voert haar onderzoek uit onder begeleiding van prof. dr. Albert Postma, hoogleraar Klinische Neuropsychologie. Kayleigh: “Mijn onderzoeksvraag is simpelweg: zijn mensen liever doof of blind? Ik kijk of er een verband is tussen de bewuste keuze voor doofheid of blindheid en je onbewuste voorkeur, of sensorische dominantie: ben je vooral auditief of visueel ingesteld?”

Haar vermoeden? “Ik denk dat je wilt behouden waar je het beste op presteert. Stel dat je visueel sterker bent, dan denk ik dat je liever doof zou zijn.” Dat ‘liever’ is natuurlijk relatief: “Hoe vaak ik niet gehoord heb: ik wil het allebei niet. Dat geldt voor iedereen natuurlijk, ook voor mij. Maar als het moest, zou ik zelf kiezen voor doofheid.”

Wortel, maïs en ui

Kayleigh trok naar het Universiteitsmuseum Utrecht met een auditieve en visuele test. Een gevarieerde groep museumbezoekers van 6 tot 81 jaar kreeg rijtjes met drie woorden: “Ze moesten zich de woorden inbeelden en omcirkelen welke er niet bij hoorde. Bij de visuele test stond er bijvoorbeeld ‘wortel, maïskolf en ui’. Eentje paste er gebaseerd op de vorm niet bij, in dit geval de ui. Bij de auditieve test moesten deelnemers aanwijzen welk item opvalt door het geluid dat het maakt.” De gestandaardiseerde scores van beide tests gebruikt Kayleigh als leidraad: is jouw brein meer gericht op horen of zien?