Half februari stemde de Eerste Kamer in met een wet die het mogelijk maakt het Nederlanderschap in te trekken van terugkerende jihadgangers. Hierdoor kunnen zij niet meer legaal terugkeren naar Nederland en het Schengen-gebied en worden zij aan de grens geweigerd. Deze maatregel kan alleen worden opgelegd bij mensen met een dubbele nationaliteit. Wanneer je iemand zijn Nederlanderschap mag ontnemen en hoe we moeten omgaan met dubbele nationaliteiten in Nederland is onderwerp van politieke discussie.

Met het oog op de verkiezingen van 15 maart noemt Laura van den Berg, bachelor Liberal Arts and Sciences en Rechten, enkele standpunten van politieke partijen met betrekking tot het Nederlanderschap en plaatst ze in een juridische context:

Dubbele nationaliteit en Nederlanderschap

Dit artikel maakt deel uit van het Dossier Verkiezingen in roerige tijden. In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkiezingsthema's vanuit verschillende perspectieven.