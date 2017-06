Drugs van het dark web

Geen gedoe meer in schimmige steegjes met onbetrouwbare dealers, tegenwoordig bestel je je cocaïne gemakkelijk online en laat het discreet thuisbezorgen. Het NRC dook in de wereld van de online drugshandel en sprak daarvoor onder andere met kopers en onderzoekers. Het gebruiksgemak en het grote aanbod op het dark web worden als voordelen genoemd door de kopers. De beoordelingssystemen die we kennen van bekende websites als Ebay, IENS en AirBnB, worden ook op verborgen marktplaatsen gebruikt. Gebruikers recenseren over de kwaliteit, prijs en leversnelheid. Deze gebruiksvriendelijke systemen maken het voor geïnteresseerde kopers makkelijker om online een betrouwbare dealer te vinden.

De verschuiving van de drugshandel naar de donkere hoeken van het internet past in onze tijdsgeest waarin er steeds meer handel online plaatsvindt. Dat het beeld van drugs(gebruikers) en het drugsbeleid door de tijd heen verandert was ook een van de thema's tijdens de Nacht van Descartes 'Geestverruimend' uit 2012. Zo betoogde historicus dr. Stephen Snelders dat het problematiseren van verslaving een recente ontwikkeling is. En prof. Virginia Berridge zette uiteen dat de drooglegging in Amerika wel degelijk effectief was, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. Lees hier het verslag over het programma terug of bekijk direct de opname.

