Drie Utrechtse wetenschappers gekozen tot KNAW-lid

Beatrice de Graaf

De Graaf (1976) is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ze doet onderzoek naar de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw tot heden. Met een internationaal team onderzoekt ze het ontstaan en de effecten van Europese veiligheidsregimes in de negentiende eeuw.

Daarnaast bestudeert De Graaf hedendaagse vormen van radicalisering en duidt in de media de achtergronden van terrorisme en internationale spanningen. Ze is onder meer wetenschapscolumnist in de NRC, zit in de European Council on Foreign Relations, was lid van De Jonge Akademie en zat onder meer de Nationale Wetenschapsagenda voor.