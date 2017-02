Drie van de vier toegekende NWO-projecten in het programma ‘Data-driven science - computational and data sciences - for smart and sustainable energy research’ zijn projecten van de Universiteit Utrecht. In deze Indiaas-Nederlandse samenwerkingsprojecten gaan de onderzoekers computationele en datawetenschap inzetten voor duurzaam energieonderzoek. Natuurkundigen René van Roij, Laura Filion en Marjolein Dijkstra zijn de hoofdaanvragers van deze toegekende projecten.