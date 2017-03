TV-uitzending bezoek dr. Pol aan faculteit Diergeneeskunde

Ruim vijftig jaar geleden studeerde hij af aan de faculteit Diergeneeskunde, toen nog gesitueerd in de Veeartsenijstraat vlakbij het centrum van Utrecht. Op 22 september 2016 was dr. Pol te gast bij de faculteit Diergeneeskunde op het Utrecht Science Park. Reden voor het bezoek was een ‘trip down memory lane’ vanwege de 100e aflevering van ‘The Incredible Dr. Pol’. Tijdens het bezoek aan de faculteit blikte hij terug op zijn studententijd en werd hem door diverse specialisten uit de klinieken van de faculteit verteld hoe het diergeneeskundig onderwijs tegenwoordig is ingericht. Op vrijdag 10 maart 2017 om 22:00 uur zal National Geographic in een aflevering van 'The Incredible Dr. Pol' aandacht besteden aan het bezoek.

Er is veel veranderd in het onderwijs de afgelopen jaren. Dr. Pol keek mee bij een lebmaagoperatie en bij fertiliteitsonderwijs van masterstudenten Landbouwhuisdieren. Waar dr. Pol altijd alleen met de hand voelt hoe ver een koe drachtig is, leren de studenten in een klinische setting te werken met bijvoorbeeld echografie. Dat leverde interessante discussies op tussen dr. Pol met zijn jarenlange ervaring en de nog jonge studenten en hun docent.