Don't worry, BeHapp

Een grote meerwaarde van Dynamics of Youth voor dit project is de toegang tot het YOUth-onderzoek, dat duizenden kinderen volgt in hun ontwikkeling. ‘YOUth is gestart met kinderen van 8, 9 en 10 jaar. Het plan is om de app in de studie op te nemen als deze kinderen terugkomen op 12-, 13- of 14-jarige leeftijd.’

BeHapp wordt al ingezet bij andere cohorten, zoals de SCIP-studie en de BRIDGE-studie: ‘De BRIDGE-studie gaat over kinderen van schizofrene en bipolaire ouders. Jonge adolescenten met een hoog risico om ziek te worden. De vraag is: kunnen we in een vroeger stadium al verschillen zien met een controlegroep, zoals het het YOUth-cohort?’ De hoop is dat die kennis helpt om problemen te voorspellen. ‘Mogelijk kunnen we straks in het jonge leven al zeggen: die persoon maakt kans om een gedragsstoornis te ontwikkelen.’