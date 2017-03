Vlakbij basisschool De Panda in Kanaleneiland roept een meisje over straat: 'Mevrouw, bent u de professor? Ik kan niet bij de les zijn, jammer he? Doei, lieve professor!' Bij de ingang van de school vangen twee klasgenootjes Chantal op: 'Kom maar mee mevrouw, mag ik uw tas dragen?'

De toga van het lijf

Als Chantal in toga voor de klas staat is het even muisstil, maar dat duurt niet lang: ‘Jullie mogen me Chantal noemen, en ik vind het leuk als jullie veel vragen stellen.’ Ze haalt een kunststof model van een mensenbrein uit haar tas. 'Een van de jongens wilde zijn eigen hersenen beschikbaar stellen voor de les,' zegt juf Claudia. Heel lief, vindt Chantal, maar ze slaat het aanbod toch maar af: 'Want zonder hersenen kun je niet leven!'