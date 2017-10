Diversiteit als grondslag van het mediabeleid

In het rapport is gekeken naar het aantal vrouwen en mensen van kleur in beeld, de manier waarop ze in beeld worden gebracht en de setting ze waarin ze worden afgebeeld: van de in beeld gebrachte vrouwen wordt slechts 7% afgebeeld in een professionele setting, 53% in de privésfeer en fungeert 17% als beeldvulling. Deze scheefgroei geldt op soortgelijke wijze voor etnische minderheden. “We moeten ons hier realiseren dat beeldvorming en de geleefde realiteit niet los van elkaar staan. De representatie van vrouwen en/of mensen van kleur draagt op dit moment bij aan het in stand houden van sociale ongelijkheid” aldus Buikema.

Volgens Buikema is het voor de mediamakers belangrijk om te erkennen dat ze tot op zekere hoogte en onvermijdelijker wijs met stereotype beeldvorming werken en leven. “Dit is geen moreel verwijt, maar een aansporing om diversiteit bewust en expliciet de grondslag van het mediabeleid te laten worden”.

'Beperkt Zicht: de Rol van Mediamakers in Beeldvorming' is een samenwerking met de WOMEN Inc., Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, Kennisinstituut Atria, DirectResearch en Ecorys.

Voorafgaand aan de publicatie lanceerde WOMEN Inc. de campagne #BeperktZicht, waarin ze een oproep deden om stereotyperende voorbeelden op social media kanalen te delen.