Dieren aansluiten op internet fase verder

De faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Invenit BV (Raamsdonk) hebben met behulp van Universiteit Utrecht Holdings een joint venture opgericht: “Connected Animals Group of Companies”. Connected Animals ontwikkelt systemen voor het aansluiten van dieren op internet.

Connected Animals gebruikt het ‘internet of things’ (IoT) en ontwikkelt toepassingen om de gezondheid en het welzijn van dieren beter inzichtelijk te maken voor diereigenaren. Dat kunnen professionele eigenaren zijn, zoals boeren in het geval van koeien, maar ook consumenten in het geval van gezelschapsdieren. Door dieren aan te sluiten op het internet kan continu data worden verzameld en geanalyseerd ‘in de cloud’ om deze vervolgens als bruikbare, geïntegreerde informatie terug te gegeven aan de eigenaar.

Track and trace voor dieren

De faculteit Diergeneeskunde en Invenit hebben tal van mogelijkheden geïdentificeerd waarbij IoT gebruikt kan worden bij dieren. Het gaat dan om simpele en goedkope track and trace oplossingen, zoals ‘waar is mijn hond?’ of ‘wat heeft mijn kat vannacht uitgespookt?’. Alleen al in Nederland worden per dag gemiddeld meer dan 200 telefoontjes afgehandeld over vermiste of juist gevonden huisdieren (slechts 50% van de vermissingen wordt opgelost). Maar ook complexere toepassingen zijn mogelijk. Die monitoren bijvoorbeeld continu de gezondheid en welzijn van dieren en informeren de eigenaar vroegtijdig bij afwijkingen. Deze laatste toepassingen kosten meer ontwikkeltijd, maar Connected Animals heeft ook deze complexere systemen al in voorbereiding, bijvoorbeeld voor melkkoeien en in het wild levende dieren.

Connected animals gebruikt de Clickey® technologie van Invenit in het hart van haar sensoren. In combinatie met het nieuwe LoRa netwerk van KPN levert dit een platform dat uitgebreid is getest op veiligheid. Bovendien voldoet de Clickey technologie aan de hoogste standaarden wat betreft het beschermen van data-overdracht en het borgen van privacy van eigenaren en gebruikers.