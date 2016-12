De smartphone is een digitale data kraan

De Nederlandse filmstudent Anthony van der Meer heeft een internet-hit te pakken. Zijn korte film Find my Phone is al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken. Het idee voor de film kreeg hij toen zijn iPhone gestolen werd. De gedachte dat de dief hierdoor toegang had tot al zijn persoonlijke gegevens baarde hem zorgen en riep vragen op. Wat voor iemand steelt een telefoon? Waar belanden die telefoons uiteindelijk? Om hier antwoorden op te krijgen, zorgde Anthony dat een andere telefoon van hem gestolen werd. Maar dit keer volgde hij de dief met behulp van een verborgen spyware app genaamd Cerberus. Met behulp van de app kon Van der Meer de telefoon op afstand volgen en besturen. Zo luisterde hij naar gesprekken van de dief, las zijn berichten, nam foto's, en kon zowel audio als video opnemen. Door de film zien we de persoon achter de diefstal van dichtbij, maar de vraag blijft: hoe goed leer je iemand kennen op basis van informatie uit een telefoon? In de comments bij de YouTube video schrijft Van der Meer dat hij hoopt dat kijkers bewust worden van het gemak waarmee hun smartphone gehackt kan worden, door individuele hackers en overheden.

In de reeks Huisje, Boompje, Beestje waarschuwt dr. Mirko Schäfer (Nieuwe media & digitale cultuur, UU) ons dat de digitale data kraan altijd open staat via je computer en je smartphone. Onze privacy is in het geding. En ja, data biedt controle - bijvoorbeeld voor de politie - en inzicht – wie wijzigt omstreden wikipediapagina’s eigenlijk? Maar we moeten niet vergeten dat data-analyse soms verkeerde inzichten geeft. Er moeten niet te snel conclusies aan verbonden worden.

Kijk ‘Je data, je dagboek’ terug.

Elke week wordt de actualiteit gekoppeld aan een opname uit het archief van Studium Generale - Podium voor kennis & reflectie van de Universiteit Utrecht.