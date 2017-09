De oorzaak van de overstromingen in het zuiden van Azië

'Door de opwarming van de aarde is de kans op extreem weer toegenomen'

In de getroffen gebieden waaien de regenwolken vanuit de Indische oceaan landinwaarts, vertelt Wanders. “En daar waaien ze tegen de Himalaya aan. Omdat de wolken zo zwaar zijn, kunnen ze daar niet overheen. Gevolg is dat die enorme wolken helemaal leeg regenen – in dit geval dus in Nepal, India en Bangladesh. In acht dagen tijd is daar 1252 millimeter regen gevallen. Dat is echt ongekend – daar doen we in Nederland anderhalf jaar over.”

Zandzakken

Daar komt nog bij dat door geldgebrek de diensten niet zo goed voorbereid zijn als hier. “In Europa kijken weermodellen veertien dagen vooruit”, zegt Wanders. “Als tien dagen van tevoren extreem weer voorspeld wordt, dan is er sprake van een alarmniveau voor de grote rivieren in Europa. Zeven dagen van tevoren worden de nationale waterdiensten ingelicht en drie dagen vooraf staan er helikopters en zandzakken klaar voor de extreme overstromingen. Die voorzieningen ontbreken in het zuiden van Azië allemaal. Daarnaast zijn in Nederland de rivierdijken zo hoog dat ze slechts eens in de 1250 jaar zouden mogen overstromen. Ook dat is daar stukken minder goed geregeld.”

Droogte

De slachtoffers van de watersnood in het zuiden van Azië hoeven voorlopig niet op drogere tijden te wachten. “De modellen zijn heel duidelijk: de komende maand wordt daar nog vooral regen voorspeld. Tot overmaat van ramp is het vaak zo dat de regen die in bijvoorbeeld in India naar beneden komt, in andere regio’s niet valt. Buurland Myanmar ken normaal gesproken op dit moment ook een moesson. Nu is het daar kurkdroog.”