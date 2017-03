De jongste wetenschappers van het jaar komen naar de Universiteit Utrecht

Deze zomer krijgen kinderen tussen de 8 en 14 jaar de kans om kennis te maken met wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Tijdens Summerschool Junior doen kinderen zelf vier dagen lang onderzoek naar hun eigen DNA, het zuiveren van water, hoe bacteriën zich verspreiden en nog veel meer.

Waanzinnige week vol wetenschap

Dit jaar is er een programma voor kinderen van groep 5 t/m 8 en een Advanced Edition voor middelbare scholieren uit klas 1 en 2. Studenten en onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een uitdagend programma ontwikkeld, speciaal voor kinderen. Het uitgangspunt van Summerschool Junior is dat kinderen zelf op onderzoek uitgaan en hierbij van alles zelf mogen doen. Het is een unieke kans voor kinderen om langs te gaan bij de verschillende faculteiten op het Utrecht Science Park en op een speelse manier kennis te maken met de wetenschap. Summerschool Junior is een leerzame week vol interessante ontdekkingen.

Voor wie is Summerschool Junior?

Summerschool Junior is voor kinderen die voor de zomervakantie in groep 5 t/m 8 zitten, of in de eerste of tweede klas van de middelbare school. Iedereen die nieuwsgierig is, graag op onderzoek uitgaat en nieuwe dingen wil leren, mag meedoen. Het programma is toegankelijk en uitdagend voor alle kinderen.