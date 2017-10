De ineenstorting van ecosystemen kan soms zeer lang duren

'Catastrofale veranderingen treden overal op, bijvoorbeeld in het klimaat'

“Ons onderzoek focust zich vooral op woestijnvorming in bijvoorbeeld Spanje of de Sahel”, zegt fysisch geograaf en eerste auteur Derek Karssenberg van de Universiteit Utrecht. “Daar zie je dat bijvoorbeeld de vegetatie zich razendsnel aanpast aan verdroging of toenemende begrazing. In ons onderzoek tonen we aan dat de ineenstorting van dit ecosysteem toch eeuwen kan duren als zulke ‘snelle’ processen afhankelijk zijn van veel tragere processen, zoals bodemvorming en erosie.”

Goed nieuws

In het onderzoek onder leiding van Karssenberg werden verschillende nieuwe computermodellen gebruikt. "De studie richtte zich vooral op droge vegetatiesystemen, maar catastrofale veranderingen treden overal op, bijvoorbeeld in het klimaat”, aldus Karssenberg. “Indien hierbij ook sprake is van een koppeling tussen snelle en trage componenten verwacht ik dat ook daar een splitsing bestaat in zeer snelle en zeer trage catastrofale veranderingen. En dat kan goed nieuws zijn, want hoe trager een catastrofe verloopt, hoe meer tijd er is om in te grijpen voordat het onomkeerbaar wordt.”