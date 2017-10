Dat ene boterhamzakje in de Oudegracht kan toch geen kwaad?

In de Utrechtse binnenstad verliest iemand een plastic boterhamzakje. De wind tilt het op: het zakje belandt in de Oudegracht. Niets aan te doen. En wat maakt dat ene zakje nou uit?

In bovenstaand filmpje (in samenwerking met DUIC) beschrijft oceanograaf en klimaatwetenschapper Erik van Sebille waar dat plastic in de Oudegracht uiteindelijk terecht kan komen. Ook geeft hij weer wat er met plastic onderweg gebeurt, en waarom het zo schadelijk is voor het leven in de oceaan.

Staand bij de Weerdsluis ziet Van Sebille het plastic ronddrijven. De onderzoeker ziet een kans voor Utrecht om de schade aan het milieu te beperken.

Oceaanconcert

Nieuwsgierig hoe de oceaan kan klinken? Een strijkkwartet zet 31 oktober data die onderzoekers uit de oceaan hebben gevist om in muziek. Meer informatie en aanmelden voor dit unieke concert kan op de website van de Universiteit Utrecht.