Dank aan alle Kinderpostzegel-verkopers!

Carlijn doet onderzoek naar Family Empowerment (FAME). Dit is een programma dat ouders en kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties ondersteunt. “Tijdens de sessies van FAME komen meerdere gezinnen samen”, legt Carlijn uit. “Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar feedback en steun bieden. Door middel van gesprekken en activiteiten worden thema’s zoals “omgaan met stress” besproken. Met ons onderzoek gaan wij na of FAME goed uitgevoerd kan worden op asielzoekerscentra, en hoe ouders en kinderen het programma ervaren.”

Carlijn is blij met Kinderpostzegels. “Ten eerste heb ik hele goede herinneringen aan het verkopen van de postzegels. Ik vond het altijd spannend en leuk om de straat op te gaan, aan te bellen bij alle buren en zo ook met hen in gesprek te komen. Ook nu ben ik weer blij met de stichting: zij financieren mooie projecten, onder andere voor kinderen die op jonge leeftijd nare dingen mee hebben gemaakt. Wij kunnen met deze financiering ouders ondersteunen, zodat zij ook in moeilijke tijden optimaal voor hun kinderen kunnen zorgen.”