Dag van de Architectuur: ontdek USP De Uithof

De Dag van de Architectuur staat dit jaar in het teken van ‘het duurzaam en gezond maken van de stad’. Dit thema sluit nauw aan bij het Utrecht Science Park (USP) waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg werken aan een betere wereld van morgen. Zaterdag 17 juni verzorgt Architectuurcentrum AORTA samen met Stichting USP rondleidingen door het Utrecht Science Park. En er is meer te doen!

Architectuurliefhebbers en mensen die geïnteresseerd zijn in bouwontwikkelingen op USP De Uithof kunnen zich tussen 10.00 en 18.00 uur in dit gebied goed vermaken. Onderstaand de programmaonderdelen waarvoor je je kunt inschrijven. Voor activiteiten met ** is een weekendpasse-partout noodzakelijk.

Science park What’s Next?! [WALK] ** 14:00-16:00 uur

Staalkaart moderne architectuur [WALK] ** 11:00-16:00 uur

Central Park botanische tuin [WALK] ** 11:00-14:00 uur

Energylab [OPEN HUIS] 13:00-17:00 uur

Zerofootprintcampus [EXPO] 12:00-18:00 uur

Sterrentoren [WALK] 12:00-18:00 uur

Nightwalk [WALK] ** 24:00-01:00 uur