Cruciale 'verkeersregelaar' in zenuwcellen ontdekt

Eerste uitgebreide routekaart

“In eerder onderzoek naar transportprocessen in het axon is alleen gekeken naar kleinere delen, zoals helemaal aan het begin of het einde van het axon. Hoe het transport van moleculen over grote afstanden is georganiseerd, was nog onbekend. Wij hebben nu de eerste uitgebreide routekaart gemaakt van het transport in axonen van zoogdieren en mensen”, verklaart hoogleraar Celbiologie Casper Hoogenraad de relevantie van deze studie.

Raadsel

In de meeste zenuwcellen fungeert een zone tussen het cellichaam en het axon als een ‘controlepost’. Alleen bepaalde moleculen kunnen door deze zone het axon in of uit. Wetenschappers breken zich al meer dan tien jaar het hoofd over de vraag wat bepaalt welke moleculen wel en niet kunnen passeren. Het antwoord blijkt de door de Utrechtse celbiologen ontdekte ‘verkeersregelaar’, een eiwit genaamd MAP2. “Met deze ontdekking hebben we dus een fundamentele vraag beantwoord over de unieke werking van zenuwcellen”, aldus eerste auteur van de publicatie dr. Laura Gumy.

Drijvende kracht

De Utrechtse celbiologen ontdekten eerst dat tussen het cellichaam en het axon grotere hoeveelheden MAP2 voorkomen. Toen ze vervolgens MAP2 uit de zenuwcel haalden, veranderde het molecuultransport. Bepaalde moleculen kwamen het axon niet meer in, terwijl andere zich ophoopten in het axon in plaats van door te bewegen naar het cellichaam. MAP2 bleek dus de drijvende kracht achter het transport van en naar het axon.

Autosleutel

Vervolgens deden de celbiologen nog een belangrijke ontdekking. Omdat axonen zo lang zijn, worden moleculen in zenuwcellen vervoerd door combinaties van eiwitten - zogenaamde 'motoreiwitten’. De onderzoekers ontdekten dat MAP2 in staat is een specifiek 'motoreiwit' aan of uit te schakelen, zoals een autosleutel. Zo regelt MAP2 dus welke moleculen de controlepost passeren en welke niet. Door het motoreiwit te blijven volgen, kwamen de onderzoekers er bovendien achter dat MAP2 ook de aflevering van moleculen op specifieke punten in het axon kan bepalen.