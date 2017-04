Creëer meer experimenteerruimte in steden

Nederland loopt achter in de transitie naar een groene economie. Zo bevindt Nederland zich momenteel in de onderste regionen van de Europese ranglijst wat betreft duurzame energie. Om hier verandering in te brengen stellen negentig hoogleraren in een open brief twaalf concrete maatregelen voor. Als we de boot niet willen missen moeten we nu het roer omgooien naar een schone en inclusieve economie. De maatregelen die de hoogleraren aanbevelen variëren van duurzaamheid een prominente plek geven in het onderwijs tot het invoeren van een CO2- en kilometerheffing en het benoemen van een minister voor Energie en Klimaat.

Ook het creëren van juridische experimenteerruimte staat op de lijst met aanbevelingen. Nu is het zo dat lokale initiatieven en experimenten worden gesteund door steden maar vastlopen op belemmerende wetten en regels op landelijk niveau. In zijn lezing ‘De stad als oplossing’ bespreekt prof. dr. Rob Raven, één van de ondertekenaars van de open brief, de mogelijkheden en obstakels van de stad als sleutel naar een duurzame toekomst. Hij pleit daarbij voor een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling, waar er in de stad juist ruimte wordt geboden voor experimenten. Kijk zijn lezing hier terug.

