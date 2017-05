Classici krijgen 18,8 miljoen voor onderzoek naar succesvolle innovatie

Hoe leiden uitvindingen en nieuwe ideeën tot echte, aanvaarde innovatie? Dat is het onderwerp van de Zwaartekrachtagenda van de Nederlandse classici die verenigd zijn in de landelijke onderzoekschool OIKOS. Zij krijgen 18,8 miljoen euro van NWO om onderzoek te doen naar succesvolle innovatie in de Grieks-Romeinse oudheid.

De oude Grieken en Romeinen waren innovatief. Niet alleen op het gebied van wetenschap en techniek, maar ook op het gebied van kunst en literatuur, politiek en economie. Hoe kwam zulke vernieuwing tot stand? De hypothese van de onderzoeksagenda is dat traditie en vernieuwing niet zo maar naast of tegenover elkaar staan. Bij succesvolle innovatie zien mensen juist een zinvolle samenhang tussen het nieuwe en het bekende. Voor dat veelzijdige proces gebruikt OIKOS het concept '(ver)ankeren'. OIKOS ontwikkelt en onderzoekt met een team van 12 aanvragers de komende tien jaar dit denkmodel aan de hand van de Grieks-Romeinse oudheid. De resultaten leiden tot een beter begrip van innovatieprocessen van alle tijden.

Mikrokosmos van de Geesteswetenschappen

Om innovatie op alle domeinen van de maatschappij te bestuderen is een diverse groep specialisten nodig, die nauw samenwerken. De Nederlandse classici vormen zo’n groep, niet alleen doordat de studie van de klassieken automatisch multi- en interdisciplinair is, maar vooral doordat de huidige generatie hoogleraren al meer dan 15 jaar samenwerkt in OIKOS. Sommige classici zijn taalkundigen, anderen literatuurwetenschappers. Sommigen bestuderen de antieke economie, de geschiedenis van religie, filosofie en wetenschap, of politiek. Archeologen onderzoeken de materiële cultuur van de oudheid. Samen leggen zij de antieke wereld als geheel bloot, en dat doen ze in constant dialoog met elkaar. De Nederlandse classici zeggen dat zij een ‘mikrokosmos van de Geesteswetenschappen’ vormen. Een ideale groep om innovatie in een bredere context te zetten dan alleen een van technologie, beta-wetenschap of geneeskunde.

Het onderzoeksteam

Het Zwaartekrachtvoorstel ‘Anchoring innovation’ is ontwikkeld door een groot team van Nederlandse classici onderleiding van prof. dr. Ineke Sluiter (hoofdaanvrager, Universiteit Leiden) en prof. dr. André Lardinois (Radboud Universiteit). Het team bestaat uit onderzoekers van de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. De Radboud Universiteit heeft het project bij NWO ingediend.

De Universiteit Utrecht is vertegenwoordigd door twee onderzoekers: hoogleraar oude geschiedenis prof. dr. Josine Blok en hoogleraar antieke wijsbegeerte prof. dr. Teun Tieleman. Tieleman licht het belang van de toekenning toe: “Ik ben heel erg opgetogen over deze toekenning, die mag worden gezien als blijk van waardering voor de klassieke studiën in Nederland en zeker ook de bloeiende samenwerking op dit gebied. Voor mijn collega Josine Blok en mijzelf betekent dit een verdere versterking van de klassieken als profilerend element van het Utrechtse geesteswetenschappelijke onderzoek. Onze specialismen (politiek en religie, filosofie en geneeskunde in de Grieks-Romeinse wereld) lenen zich uitstekend voor de studie van innovatieprocessen in het kader van het Anchoring Innovation-programma.”