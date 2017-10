Centrum voor Energievraagstukken wordt onderdeel van Universiteit Utrecht

Aanvulling op onderzoeksgebieden

Het onderzoeksgebied “energie” is een welkome aanvulling op de activiteiten op het terrein van duurzame ontwikkeling binnen de Universiteit Utrecht. Ook sluit het goed aan bij de universiteitsbrede strategische thema's Sustainability en Institutions for Open Societies en het facultaire onderzoeksgebied Resilient Societies.

Complex systeem

De energievoorziening is een complex systeem en onderzoek vanuit alleen het energierecht leidt tot beperkingen. De juridische vraagstukken raken nauw aan andere vakgebieden, zoals privaat- en consumentenrecht, omgevingsrecht, economie, governance en techniek. Het Centrum voor Energievraagstukken vindt bij de UU en in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie met zijn onafhankelijke en multidisciplinaire onderzoek de onontbeerlijke verbreding van het bestaande onderzoek.

Samenwerking

De bestaande samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Energievraagstukken krijgt met de overname een structureel karakter. De samenwerking met andere universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke partners blijft bestaan.

Actief sinds 2010

Het Centrum voor Energievraagstukken is in 2010 gestart als onderzoeksgroep bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Het stelt in zijn onderzoek de eindgebruiker centraal. De energievoorziening heeft immers als primair doel de eindgebruikers van warmte, licht en kracht te voorzien. Ook bij de noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening is dit primaire doel - waar aan de orde - leidend.

Projecten

Het Europese project (7e Kaderprogramma) ‘City-Zen’ is per 1 oktober 2017 overgedragen aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1 oktober 2017 zullen nieuwe projecten en activiteiten van het Centrum voor Energievraagstukken onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht worden ontplooid.

Team

Het Centrum voor Energievraagstukken staat onder leiding van prof. mr. dr. Marleen van Rijswick. Coördinator van het onderzoek is mr. dr. Anoeska Buijze.

Bekijk een overzicht van medewerkers en de contactinformatie.