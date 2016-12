Dr. Celia Berkers (biochemie en celbiologie, Universiteit Utrecht)

In haar onderzoek maakt Celia Berkers (1980) gebruik van massaspectometrie om de stofwisseling van kankercellen en immuuncellen te bestuderen. Ze onderzoekt onder andere de werking van medicijnen die bij kanker de proteasomen (eiwitversnipperaars in de cel) afremmen. Daarnaast bekijkt Celia Berkers hoe het immuunsysteem gestuurd kan worden door in te grijpen in de stofwisseling van specifieke immuuncellen. Verder organiseert ze debatten en symposia en maakt ze zich sterk voor de belangen van jonge onderzoekers. Ook wil ze lagere en middelbare scholen bezoeken om met kinderen te praten over onderwerpen en vragen in de wetenschap.