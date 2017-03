Brigitta Keij in Nieuws en Co: ouders, schuw een ‘babytoontje’ niet

Uit onderzoek van Brigitta Keij MA MSc (Talen, Literatuur en Communicatie) blijkt dat baby’s klemtooninformatie gebruiken om woorden te ontdekken. Het gaat daarbij om het ritme van de taal, wat ze in de baarmoeder ook al kunnen horen. Zij was op 20 maart 2017 te gast bij Nieuws en Co (NPO Radio 1) om te praten over haar onderzoek.