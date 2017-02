Boek: Rouw bij kinderen en jongeren

In haar boek vertaalt Spuij wetenschappelijke kennis naar tips, vragen en theorie voor ouders en professionals die te maken hebben met kinderen die een naaste hebben verloren of dreigen te verliezen door ziekte. Spuij: “Rouw is een onderwerp dat erg raakt, en veel boeken over dit onderwerp zijn vanuit emotie geschreven. Een boek dat wetenschappelijke kennis en bewezen effectieve aanpakken als uitgangspunt heeft, was er nog niet.”

Gecompliceerde rouw

De basis voor Spuijs boek is haar proefschrift over gecompliceerde rouw waarop ze in 2014 promoveerde. In haar proefschrift concludeerde ze onder meer dat tien tot twintig procent van de kinderen die een ouder verliest, problemen krijgt die hen belemmeren in het dagelijks functioneren. Deze kinderen, die vastlopen in hun verwerkingsproces, lijden aan ‘gecompliceerde rouw’ – een verscheurend verlangen naar de overledene. Spuij: “Deze groep heeft professionele hulp nodig.” Voor hen ontwikkelde Spuij samen met hoogleraar Klinische Psychologie Paul Boelen RouwHulp, een cognitief-gedragstherapeutische aanpak van de emotionele problemen na verlies.

Steun vanuit de omgeving

De positieve keerzijde van de medaille: de ongecompliceerde rouw. Met een overgrote meerderheid van de kinderen die een naaste verliest, gaat het best goed. Met steun uit hun omgeving lukt het deze kinderen om hun verdriet een plaats te geven. Met haar boek wil Spuij de groep die het verdriet te boven komt nog groter maken.