Black Achievement Award voor Daphina Misiedjan

De awards zijn een initiatief van NiNsee (het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis). In totaal waren er 21 genomineerden in 7 categorieën. De prijsuitrijking vond plaats in het kader van de Black Achievement Month die liep van 29 september tot en met 29 oktober.

Promotie

Daphina Misiedjan is promovendus bij het departement Rechtsgeleerdheid en gespecialiseerd in mensenrechten, water en duurzaamheid. Op 3 november 2017 promoveert zij aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek Towards a Sustainable Human Right to Water: Supporting vulnerable people and protecting water resources.

Enkele maanden geleden vertelde ze in een interview met Illuster over het belang van juridisch onderzoek naar duurzaam waterbeheer. Het recht kan bijdragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken als toegang tot water.